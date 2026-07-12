15 Temmuz'un 10. yılında bisiklet turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un 10. yılında bisiklet turu

15 Temmuz\'un 10. yılında bisiklet turu
12.07.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Taksim'den başlayan bisiklet turu düzenlendi. Bakan Bak, hain darbeyi unutturmayacaklarını vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Taksim Meydanı'ndan başlayan tur, 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde tamamlandı. Tur öncesi açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü önemli bir süreci o akşam ki hain kalkışmaya sembol yerlerden bir tanesiydi. 15 Temmuz Derneği ile beraber bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle birlikte pedal çevireceğiz. Geçen yıl da yapmıştık ve geleneksel hale getirdik. Tabi bu hain darbeyi unutturmayacağız, unutmayacağız. Çünkü milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor" dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Derneği ve Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi. Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı bisiklet turu, Taksim Meydanı'ndan başladı. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan tur 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde sona erdi.

'BU HAİN DARBEYİ UNUTTURMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ'

Bisiklet turu öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılıyla ilgili etkinliklerde bir aradayız. 15 Temmuz Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Valiliği ile beraber özellikle o hain geceyi tekrar hafızalarda canlandırmak için spor aktivitesi yapmayı arkadaşlarımızla planladık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önemli bir süreci o akşam ki hain kalkışmaya sembol yerlerden bir tanesiydi. 15 Temmuz Derneği ile beraber bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle birlikte pedal çevireceğiz. Geçen yıl da yapmıştık ve geleneksel hale getirdik. Tabi bu hain darbeyi unutturmayacağız, unutmayacağız. Çünkü milletin şanlı direnişini herkese anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'HER SENE OLDUĞU GİBİ FARKINDALIK YARATMAK İÇİN SÜRÜŞÜMÜZÜ YAPACAĞIZ'

Etkinliğe katılan Burçin Özsayar, "Cumhurbaşkanının söylemi ile halk sokaklara inmiştir on sene önce. Bu Türk toplumunun ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Biz de her sene olduğu gibi farkındalık yaratmak için sürüşümüzü yapacağız"

'BUNU UNUTTURMAMAK ADINA BİZ YİNE YOLLARDA OLACAĞIZ'

Ömer Erzincanlıoğlu, "Nasıl ki, Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da bizi sokaklara çağırdığı zaman da üzerimize düşeni yaptıysak, her 15 Temmuz'da bunu unutturmamak adına biz yine yollarda olacağız" ifadelerini kullandı.

'EZANIMIZI HİÇ KİMSEYE TESLİM ETMEDİK'

Haşim Ateş ise, "Bu yaşanan darbeyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülke şimdiye kadar nice gaziler, nice şehitler verdi. Nice darbeler yaşandı, ama elhamdülillah ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlikler, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında bisiklet turu - Son Dakika

İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı

12:46
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
11:47
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
11:34
Trump’tan Graham için taziye mesajı Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 12:57:42. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 10. yılında bisiklet turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.