15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Başlıyor - Son Dakika
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15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Başlıyor

TRT, 100 ülkeden 1700 başvuru ile belgesel ödülleri düzenliyor. Etkinlik Gazze'ye dikkat çekecek.

11.12.2024 13:46
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TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" yarın başlayacak.

Dört yarışma kategorisinde 100 ülkeden bin 700'e yakın başvurunun yapıldığı festivalde, 40 finalist ödül için yarışacak.

"Game of Thrones" dizisindeki Davos Seaworth karakteriyle tanınan İrlandalı aktör Liam Cunningham, Tokyo Docs'un kurucu üyelerinden Ken-ichi Imamura, yönetmen Semih Kaplanoğlu, Filistinli yönetmenler Vin Arfuso ve Mohammed Jabaly'nin de aralarında olduğu, alanında uzman isimler etkinliğe konuk olacak.

Etkinlik, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosuyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl kristal yılını kutlayacak etkinlikte, dünyanın önemli festivallerinden ödül alan prestijli belgesel filmler ile Filistin'e dair meselelerin ele alındığı yapımlardan oluşan bir seçki izleyicinin beğenisine sunulacak.

Dört gün sürecek etkinlikte, yönetmenlerle ustalık sınıfı, belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları da yapılacak.

"Gazze'yi Görüyorum" belgeseliyle başlayacak

Etkinlik, Filistinlilerin sesi olmak için çabalayan vicdanlı insanların mücadelesini anlatan TRT İç Yapımlar imzalı "Gazze'yi Görüyorum" belgeseli ile başlayacak. Belgeselde yer alan İrlandalı ünlü oyuncu Liam Cunningham da festivalin özel konuğu olarak etkinlikte yer alacak.

Derviş Zaim, Ensar Altay, Sevin Okyay, Serdar Akar ve Yaser Talebi gibi usta sinemacıların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik kapsamında, İstanbul Fişekhane'nin Salon 6 ve Cocoon Salonu'nda yönetmen söyleşileri, paneller ve atölyeler yapılacak.

Festivalde yarışan belgesellerle özel seçki belgeseller etkinlik boyunca Fişekhane 2, 4, 5 ve 6 numaralı salonlarda izlenebilecek.

Ödül töreninde 15 ödül sahiplerini bulacak

"Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Uluslararası Kategori" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere, 4 kategoride 40 finalist ödül için yarışacak.

"TRT 60. Yıl Özel Ödülleri" de dahil toplam 15 ödül, düzenlenecek törende sahipleriyle buluşacak. Etkinliğin kapanış ve ödül töreni 15 Aralık'ta 20.00'de TRT Belgesel ekranında canlı yayınlanacak.

Festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Başlıyor - Son Dakika

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