150 TL'lik borç- alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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150 TL'lik borç- alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü

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15 yaşlarındaki 2 çocuğun arasındaki 150 TL'lik borç- alacak tartışmasına ağabeylerinin de dahil olması sonucu silahlı kavga çıktı, 2 kişi vurularak yaralandı.

24.08.2024 01:39
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15 yaşlarındaki 2 çocuğun arasındaki 150 TL'lik borç- alacak tartışmasına ağabeylerinin de dahil olması sonucu silahlı kavga çıktı, 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karabağlar ilçesi 3820/1 sokaktaki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 14- 15 yaşlarındaki iki çocuk arasında 150 TL'lik borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması nedeniyle tartışmaya, tarafların ağabeyleri de dahil oldu. Tartışma, kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Ş.G. (20), tabanca ile F.K.'yı (25) karın bölgesinden, R.Y.'yi (30) de bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası Ş.G. suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K. ve R.Y.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, şüpheli Ş.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

150 TL\'lik borç- alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 150 TL'lik borç- alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika
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