16. Ataşehir Çevre Festivali: Plastik Kirliliği ve Mikroplastikler Temasıyla Doğaseverler Buluştu

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ataşehir Çevre Festivali, "Plastik Kirliliği ve Mikroplastikler" temasıyla binlerce doğaseveri bir araya getirdi. Amfili Park'ta gerçekleşen festivalde, çevre bilincini artırmaya yönelik atölyelerden eğitici stantlara, uzman söyleşilerden enstrümantal dinletilere kadar pek çok etkinlik yer aldı.

Ataşehir Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak ve iklim krizine karşı toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla düzenlediği 16. Ataşehir Çevre Festivali, bu yıl "Plastik Kirliliği ve Mikroplastikler" temasıyla gerçekleştirildi. Amfili Park'ta iki gün süren festivale binlerce çevre gönüllüsü katılırken, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de vatandaşlarla bir araya geldi.

Festival boyunca, sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, geri dönüşüm alışkanlıklarının kazandırılması ve doğaya duyarlı bir yaşam kültürünün geliştirilmesi amacıyla birçok etkinlik düzenlendi. Eğitim stantları, çocuk atölyeleri, çevre temalı söyleşiler ve enstrümantal dinletilerle dolu dolu geçen festival, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Adıgüzel, festivale ilişkin şunları söyledi:

"Çevreyi korumak, yarınımızı kurtarmaktır"

"Bugün burada bir farkındalık çabası içerisindeyiz. İstiyoruz ki çocuklarımız çevre duyarlılığıyla büyüsünler. Her fırsatta doğanın korunması gerektiğini dile getiriyoruz. Çevreye karşı saygılı olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Elbette, bu konuda öğreneceğimiz çok şey var. Ben, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'müzün her etkinliğine katıldığımda yeni bilgiler ediniyorum. Bugün de öyle oldu. Ama en önemlisi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu noktada hepimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. ve bu sorumlulukları adım adım yerine getirmeliyiz. Biz de, Ataşehir Belediyesi olarak bu konuda daha fazla neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. 'Yeşil Ataşehir' diyoruz ve bu isme yakışır çalışmalar yapmak zorundayız."

Hep birlikte daha yeşil bir Ataşehir inşa etme çağrısıyla konuşmasını sürdüren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm geleceğimizin teminatıdır"

"Sürdürülebilirliği çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızla birlikte çeşitli projeler üretiyoruz. Aynı zamanda geri dönüşüm konusu da bizim için son derece önemli. Bugün burada Ataşehirliler, geri dönüşümün farklı alanlarda nasıl hayata geçirilebileceğini görüyor. Bu konuda belediye olarak daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Karbon emisyonunu azaltmamız gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda araç filomuzla ilgili çeşitli tedbirler alıyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Türkiye'de yeni nesil, bu güzel çocuklar ve gençler; daha yeşil bir İstanbul, daha yeşil bir Türkiye için büyük bir bilinçle ve sorumlulukla yürüyecekler. Bizler de onların her adımında, çevre mücadelesinin içinde yer alan tüm sivil toplum kuruluşlarının ve demokratik kitle örgütlerinin yanında olacağız."

Çevre bilinci festivalle güçlendi

Ataşehir Gençlik Parlamentosu üyeleri Zeynep Öztürk ve Ahmet İlme'nin gerçekleştirdiği söyleşide, gençlerin çevre sorunlarına karşı liderlik rolü ele alındı. Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge'nin katıldığı söyleşide, bireysel atık yönetimi ve sıfır atık yaşam biçimi detaylı şekilde anlatıldı.

Ardından Döngüsel İşler Atölyesi tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ile çocuklara atık yönetimi ve çevre bilinci eğlenceli bir dille aktarıldı. Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu kurucuları Nurçin Çağlar ve A. Okan Çağlar ile alanında uzman doktorlar ve akademisyenlerin katıldığı panelde, yaşam tarzının sağlık üzerindeki etkileri ve çevresel faktörlerin rolü tartışıldı ve sağlık yaşamın önemi vurgulandı.

"Geri Dönüşüm Macerası" adlı tiyatro oyunu, geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluştururken, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Zeynep Turan'ın gerçekleştirdiği sohbette, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile plastik kullanımının azaltılması arasındaki ilişki vurgulandı. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zeynep Karamanlı ve Çevre Mühendisi Kutay Ertül'ün katıldığı söyleşide, ambalaj atıklarının çevresel etkileri ve plastik kirliliği üzerine bilgilendirme yapıldı.

Festival kapsamında düzenlenen zumba etkinliği, katılımcılara eğlenceli ve hareketli anlar yaşattı. "Matara elinizde, doğa kalbinizde olsun" çağrısıyla tek kullanımlık plastiklerin azaltılması teşvik edilirken, çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Ayrıca, 1-3 litre atık yağ getiren katılımcılara sıvı el sabunu, 5 litre ve üzeri atık yağ getirenlere ise 1 litre ayçiçek yağı hediye edildi.

Festivalin son akşamında gerçekleşen enstrümantal müzik dinletisiyle de doğa ve sanat iç içe geçti.