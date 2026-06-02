16. İmam Hatip Spor Oyunları Ödülleri Verildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Öncü Spor Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 16. İmam Hatip Spor Oyunları'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Bahçelievler'deki Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, burada bir müsabakanın nasıl meyve verdiğini gördüklerini söyledi.

Ökten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in rehberliğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde spor okullarıyla, spor faaliyetleriyle her kademedeki spor dersleriyle gençliği yarınlara daha bilinçli şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Oyunların bir yarıştan ziyade dayanışmayı, kardeşliği, beraber çalışmayı, tahammülü, sabrı ve erdemli insan olmayı öğreten bir organizasyon olduğunu ifade eden Ökten, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel açıdan güçlü bireyler olarak yetişebilmeleri için eğitimlerinin yanı sıra düzenli olarak spor yapmalarının önem taşıdığını belirtti.

İstanbul'da okullarda okul spor kulüplerini kurduklarını dile getiren Gül, lisanslı sporcu sayısının 10 binlerden 870 binlere çıktığını anlattı.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı imkanlarla okulların talep ettiği bütün malzemeleri temin ettiklerini vurgulayarak, "Sporcumuz, malzememiz, tesisimiz var. Daha çok etkinlik yapmak gerekiyor. Burada ÖNDER ve benzeri sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı bu çalışmalar aslında yapmak istediğimiz 'Spor Şehri İstanbul' hedeflerimizin en önemli paydaşları." diye konuştu.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da "İmam hatip okullarımızın öğrencilerinin sporlardaki dinamizmini desteklemeyi amaçlayan ÖNDER'imizin, Öncü Spor Kulübü'nün önderliğinde tertip edilen bu yarışmalarla bütün imam hatip okullarımız ortaokul, lise düzeyinde kendi aralarında çok büyük bir turnuva gerçekleştirdi." dedi.

İmam hatiplerin geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif okullar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ben de bir imam hatipli olarak bu yönünün güçlü olmasını çok takdir etmişimdir. İmam hatipli öğrenciler arasından uluslararası düzeyde madalya alan sporcu sayısının artmasını gerçekten destekliyorum. Onun için ÖNDER'imize ülke çapında yaptığı bu turnuvayla ilgili çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da yaptığı konuşmada oyunlarda, İstanbul'daki 402 okuldan 8 bin 85 gencin 17 branşta mücadele ettiğini söyledi.

Ceylan, "Türkiye'yi uluslararası arenada, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında temsil eden gençlerimiz inşallah imam hatipli sporcularımız olacak. Orada çift kanatlı olarak ülkemizi temsil edecek, mazlum coğrafyaları unutmayacak, Filistin'in yanında olacak. Duruşu, haykırışı, sportmenliği, centilmenliğiyle nitelikli imam hatipli sporcularımız yetişecek." diye konuştu.

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara ise bu yıl 16'ncısı düzenlenen oyunların her geçen yıl büyüdüğünü, güçlendiğini ve daha fazla gence ulaştığını ifade etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da katıldığı törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.