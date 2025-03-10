Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu - Son Dakika
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Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3'er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Böylece bayram ikramiyesine yüzde 33 artış yapılmış oldu.

10.03.2025 15:11  Güncelleme: 15:20
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16 milyon emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı belli oldu. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Emekli ikramiyesiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun."

BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

AK Parti kurmaylarının belirleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının da alındığı emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanı'nın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin zamlı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek.

ÖDEME NASIL YANSIYACAK?

Böylece ikramiye 4 bin liraya çıktığı için yüzde 75 ölüm aylığı olana bayram başına 3 bin, bu yıl toplam 6 bin lira verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana da bu senaryoya göre Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2'şer bin lira, toplam 4 bin lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı olan da bu formül hayata geçirilirse bayram başına bin lira, iki bayramda toplam 2 bin lira alacak.

KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

ARTIŞIN MALİYETİ 134,5 MİLYAR LİRA

Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılmasıyla, her iki bayram için emeklilere toplamda 8 bin lira ödenecek. Bu artışın maliyeti yaklaşık 134,5 milyar lira olacak.

Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu

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Son Dakika Güncel Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Cihan Kışla:
    haram zıkkım olsun hem çalışacak ve benden fazla alacak aynı işyerinde hem emekli olacak hem bayram ikramiyesi alacak biz işçilerde milletin eline bakacağız bi koli ya da market kartı veren olur mu diye. 54 163 Yanıtla
  • ilker atasoy:
    Sanki 2018 öncesi bayram ikramiyesi diye birşey vardı. Şükredin biraz... 32 127 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Şükürsüzler toplanmaya başlamış. 26 108 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Allah'ım sana geliyorum şimdi bu ikramiyeyi harcar bu wmekliler enflasyonu artırırlar bu kadar çok para verilir mi 121 10 Yanıtla
  • Hasan inci :
    Yazık yazık sadaka verir gibi 111 8 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    ne büyük lütuf 80 8 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    Bugün dünden daha kötü ve fakirsen nedeni belli .. Hayırlı ramazanlar 75 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu para sigara zammından çıktı gibi geliyor bana 69 7 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Harca harca bitmez 69 6 Yanıtla
  • İsmail Olgun:
    emekli bununla ev kirası mutfak masrafi elektrik su doğalgaz aldığı arabanın taksidi ve cep harçlığını ayırarak yaşayacak 56 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu - Son Dakika
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