Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu

16 milyon emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı belli oldu. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Emekli ikramiyesiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun."

BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK

AK Parti kurmaylarının belirleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının da alındığı emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanı'nın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin zamlı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek.

ÖDEME NASIL YANSIYACAK?

Böylece ikramiye 4 bin liraya çıktığı için yüzde 75 ölüm aylığı olana bayram başına 3 bin, bu yıl toplam 6 bin lira verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana da bu senaryoya göre Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2'şer bin lira, toplam 4 bin lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı olan da bu formül hayata geçirilirse bayram başına bin lira, iki bayramda toplam 2 bin lira alacak.

KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

ARTIŞIN MALİYETİ 134,5 MİLYAR LİRA

Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılmasıyla, her iki bayram için emeklilere toplamda 8 bin lira ödenecek. Bu artışın maliyeti yaklaşık 134,5 milyar lira olacak.