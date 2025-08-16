16 Yaşındaki Kız Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
16 Yaşındaki Kız Bıçaklanarak Öldürüldü

16.08.2025 19:41
Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki Hatice Fırtına, evinde bıçaklanmış halde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evine gelen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı (16) yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğunun birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin, ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

16 Yaşındaki Kız Bıçaklanarak Öldürüldü

18:28
16 Yaşındaki Kız Bıçaklanarak Öldürüldü
