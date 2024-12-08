16 Yaşındaki Saldırgan Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

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Saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

Doğan Can CESUR/ - BEYOĞLU'nda 16 yaşındaki motosikletli saldırgan daha önce kavga ettiği yine aynı yaştaki husumetlisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda husumetlisi dahil sokaktaki 4 kişiyi yaralayan 2 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ardından da adli makamlarca serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddede motosikletle seyreden 2 şüpheliden biri, daha önce kavga ettiği husumetlisine ateş açtı. Olayda saldırgan husumetlisinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaraladı. Yaralanan M.A.M. (16), Mehmet G. (25), Ersin Ç. (28) ve Elif B. (19), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 2 şüphelinin motosikletle olay yerine gelerek silahla ateş ettiği tespit edildi. İleriye ve geriye dönük yapılan kamera çalışmasında silahla ateş eden şüphelinin 16 yaşındaki B.E.A. olduğu motosikleti kullanan şüphelinin ise 18 yaşındaki Baran G. olduğu belirlendi.

4 KİŞİYİ YARALADI SERBEST KALDI

Devam eden çalışmalarda şüpheli B.E.A. Piyalepaşa Mahallesi'nde bir caddede yakalandı. Diğer şüpheli Baran G. ise aynı mahallede farklı bir caddede gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadeleri alındı. Şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli B.E.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Baran G. ise emniyetten serbest kaldı.