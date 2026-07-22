17 Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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17 Dolandırıcı Yakalandı

17 Dolandırıcı Yakalandı
22.07.2026 12:15
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Bursa'da internetten dolandırıcılık yapan 17 kişi, 4 milyon lira zarara yol açarak yakalandı.

BURSA merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden araç satışı yapanlara 'patates hat'larla ulaşıp, kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak 'güvenli ödeme sistemi' bahanesiyle 4 milyon lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin uyurken yakalanıp, gözaltına alındıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten araç satışı yapanları 'güvenli ödeme sistemi' bahanesiyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı. 3 aylık fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin; kendilerini noter görevlisi olarak tanıttıkları, 'güvenli ödeme sistemi' kapsamında hesaplarında kapora tutarı kadar para bulundurmaları gerektiği yönünde yanıltıp haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Kayıt dışı kullanılan patates hatlarla ulaştıkları vatandaşlardan bu yolla elde ettikleri haksız kazancı banka hesapları üzerinden akladıkları belirlenen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Bursa merkezli olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, o anlar polis kamerasıyla da görüntülendi. Uyurken yakalanıp, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araç ile 1 taşınmaza da el konuldu.

10 TUTUKLAMA

Ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri ve vatandaşları toplam 4 milyon 200 bin TL zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

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