17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen "Kuğu Gölü" balesi ile sona erdi.

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonu ile sahnelendi. Eserde, göl kenarında lanetlenmiş bir prensesin kader ve aşk arasındaki dramatik yolculuğu çarpıcı bir anlatımla işlendi. Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahnelenen eserde, Odette/Odile rolünde Büşra Ay, Prens Siegfried rolünde Doruk Demirdirek, Rothbart rolünde Mehmet Nuri Arkan, Benno rolünde Yılmaz Berkay Günay sahne aldı.

İbrahim Yazıcı'nın İDOB Orkestrası'nı yönettiği eserde, dekor tasarımına Ferhat Karakaya, kostüm tasarımına Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Ahmet Defne imza attı.

Festivalde 13 eser izleyicinin beğenisine sunuldu

Atatürk Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan festivalde, operadan baleye, modern danstan konserlere, 13 eser, 22 temsil ile sunuldu.

Yerli ve yabancı sanatçıların sahne aldığı festival, İtalyan romantik operasının en önemli eserlerinden "Lucia di Lammermoor" ile açıldı. İDOB tarafından sahnelenen eser, dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda yorumuyla prömiyer yaptı.

Festivalin dikkati çeken yapımlarından "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar için Bir Kukla", MDTİst tarafından sahnelendi. Carlo Collodi'nin klasik hikayesini distopik ve teknolojik bir dünyada yeniden yorumlayan esere koreograf Erica Silgoner imza attı.

"La Traviata" operasını İDOB ile Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçılarının yorumuyla izleyiciye sunuldu. Verdi'nin müziğinin hikayeye evrensel bir ruh kazandırdığı eserin rejisini Recep Ayyılmaz üstlendi.

"Saraydan Kız Kaçırma" operası, Caner Akın rejisi ile sahnedeydi

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Doğu ve Batı arasında hayat bulan ölümsüz eseri, "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Caner Akın rejisi ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşti.

"Küçük Prens" Çocuk Operası, dünya prömiyeriyle minik izleyicilerle buluştu. Ahmet Sait Karabulut'un bestelediği, Şahan Gürkan rejisiyle sahnelenen eser, çocuklara dostluk, sorumluluk ve sevgi temalarını sahne diliyle aktardı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması final gecesi, ödül töreni ve gala programı, genç dansçılara uluslararası bir platform sundu.

Aslı Öztürk koreografisi ile "Kız Doğdu/ III" ile Ferhat Güneş'in koreografisini yaptığı "Hiç Kuş Yok" eserleri festival izleyicisiyle buluştu.

İDOB'un Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı işbirliğiyle yürüttüğü Opera Studio İstanbul Projesi kapsamında yetişen genç solistler, "Opera Studio Sezon Finali" konserinde festival izleyicisiyle buluştu.

Festival programında tematik konserler "Altın Çağın Kadınları", "Suleika Lied Akşamı" ve "Aurora" da yer aldı.