17 Yıl Sonra Bulunan Ebru Koyuncu Toprağa Verildi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olan ve eski eniştesi Ufuk Köse (55) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan, o dönem 17 yaşındaki Ebru Koyuncu'nun cenazesi, kemiklerinin kendisine ait olduğunun tespit edilmesinin ardından memleketi Manisa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025'te saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu'dan 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. İhbar üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi. Bu kapsamda şüphelilerin çeşitli dönemlerde kullandıkları değerlendirilen 25 GSM hattının HTS kayıtları, tanık beyanları, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda aile içerisinde cinayet ihtimali üzerinde durulduğu dosyada gizlilik kararı alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tanık beyanları ve saha çalışmaları doğrultusunda, Ebru Koyuncu'nun ablası Fatma Koyuncu (36), eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. (46) ve A.K. (42) tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik şüphe oluştu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Fatma Koyuncu, İzmir'de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa'da bulunan A.K., 23 Şubat'ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ESKİ EŞİNE TARLADA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Ufuk Köse, sorgusunda, genç kadını öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Şehzadeler ve Kemalpaşa ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Ufuk Köse ve Fatma Koyuncu ile birlikte İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gitti. Burada Köse'nin gösterdiği yerde, eski eşine ait olan arazide arama ve kazı çalışması yapıldı. Çalışmalarda 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

TUTUKLANDILAR

Ebru Koyuncu'nun öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından üvey kardeşler M.K. (46) ve A.K. (42) jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kalırken, cinayeti itiraf eden Ufuk Köse (55) ile eski eşi Fatma Koyuncu 26 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Köse ve Koyuncu, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

KEMİK PARÇALARININ EBRU KOYUNCU'YA AİT OLDUĞU SAPTANDI

Şubat ayında ulaşılan kemik parçalarının Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Ebru Koyuncu'ya ait olduğu tespit edildi. Ebru Koyuncu'nun cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Yaklaşık 17 yıl boyunca kayıp olarak aranan Ebru Koyuncu için memleketi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Koyuncu'ya ait kemik parçaları toprağa verilirken, duygusal anlar yaşandı.