175 Çift 06.06.2026\'da Evlendi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde "06.06.2026"da nikah kıymak isteyen 175 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Edirne ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden 50 çift, belediyenin evlendirme birimine müracaat etti.

Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin bu özel günde yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

Çiftlerin "06.06.2026"yı tercih etmesi nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

Edirne evlenen çiftlerden Elife Onursal AA muhabirine, bu tarihte evlenmeyi çok istediklerini söyledi.

Rakamsal olarak uyumlu bir günde nikahlarının kıyıldığını belirten Onursal, "Eşime kolaylık olsun diye bu tarihi istemiştim, evlilik yıl dönümümüzü hiçbir zaman unutmaz. Evlilik güzel ve stresli bir süreç, umarım herkes çok mutlu olur umarım herkes hayatının aşkıyla evleniyordur. Ben öyle yaptım. Herkese mutluluklar diliyoruz." dedi.

Damat Onur Yıldız da özel bir günde evlendikleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Zor yolları geçerek bunu başardık, bir hayat boyu da başaracağız. Tüm çiftlere mutluluklar diliyoruz. Bugünün tarihi önemli bunun için çok uğraştık, şansımız güzel gitti, inşallah bir ömür boyu da böyle sürecek." şeklinde konuştu.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da ise 105 çiftin nikahı kıyıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, nikah dairelerinde yoğun bir gün yaşandığını söyledi.

Bugünün çiftler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Nallar, gün boyunca çok sayıda nikah töreni gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Nalllar, konuşmasının ardından Kıras ve Arabul çiftlerinin nikahlarını kıydı.

Kırklareli'nde de 20 çift nikah töreni için bu özel günü tercih etti.