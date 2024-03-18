18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla düzenlenen törende, şehitliğe çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Mamak İlçe Müftüsü Celil Karaca da dua okudu.
Öğretmen Yüzbaşı Mustafa Ali Andaç'ın konuşmasının ardından Vali Şahin, şeref defterini imzaladı. Şahin, deftere şunları yazdı:
"Aziz şehitlerimiz, 18 Mart Şehitler Günü'nde, vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun rahatlık ve güvenliğinin temini için her yerde ve her şartta vazife icra eden, bu uğurda canını feda eden siz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurlarınıza geldik.
Tarihimiz, tüm imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin istiklali uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gösteren eşsiz zaferlerle doludur. Vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan en değerli varlıkları olan canlarını feda etmiş şehitlerimizin her birinin mücadelesi kahramanlık destanıdır. Sizler, birlik ve beraberlik içinde gösterdiğiniz bu onurlu ve kararlı duruş ile isimlerinizi tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırdınız.
Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan kahraman şehitlerimiz; sizler, barış ve huzur için en büyük fedakarlığı yaparak milletimizin umudu oldunuz. Her zaman gönlümüzde yaşadınız ve ilelebet de yaşamaya devam edeceksiniz. Bu bilinçle, bizler de emanetinize kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşıyacağız. Uğrunda şehit olduğunuz, ebedi istirahatgahınız olan vatan topraklarında rahat uyuyunuz."
Törene katılan şehit aileleri ve yakınları da mezarları ziyaret ederek, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve karanfiller bıraktı.
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Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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