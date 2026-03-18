18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü

18.03.2026 13:22
Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Üsteğmen Caner Yıldırım yaptı.

Yıldırım, konuşmasında 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, kazanılan zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Anma etkinlikleri kapsamında kent genelinde düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler tarafından sahnelenen "Çanakkale Büyük Bir Destan" isimli oratoryoyla sona eren programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, siyasi parti ve sivil topluk kuruluş temsilciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Paket paket tavuklar çöpe gitti Paket paket tavuklar çöpe gitti
İran’ın Dünya Kupası’na katılmak için bir şartı var İran'ın Dünya Kupası'na katılmak için bir şartı var
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
