Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 18 Sibergöz operasyonunda 1097 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, siber suçlularla etkin mücadele amacıyla geçen yıl yurt genelinde Sibergöz operasyonları başlatıldı.
Yasa dışı bahis, dolandırıcılık, çocukların cinsel istismarı, siber saldırılar ve sahtecilik gibi suç türlerine yönelik operasyonlarda, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar ve donanımlardan da yararlanıldı. Bu donanımla siber suçluların kullandığı çeşitli yöntem ve araçlar takip edilerek dijital deliller toplandı.
Operasyonların ilki, 29 Eylül 2023'te başkaları adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirketin tespit edilmesi üzerine düzenlendi.
İstanbul merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı ve muhtelif miktarda nakit ele geçirildi.
"Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ikinci operasyonla 43 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin ila 10 bin lira karşılığında temin ettikleri öğrenildi.
Ardından 25 Kasım 2023'te yine yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 52 zanlının gözaltına alındığı Sibergöz-7'nin ardından sıralı olarak Sibergöz-22'ye kadar belirli aralıklarla operasyonlar düzenlendi.
Son olarak çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik Sibergöz-22 operasyonunda ise 15 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında?." ifadesini kullandı.
Yasa dışı bahisle mücadele öncelikli olmak üzere bugüne kadar düzenlenen 18 Sibergöz operasyonunda 1097 şüpheli gözaltına alındı.
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