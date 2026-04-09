181. Yıl Kutlaması: Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
181. Yıl Kutlaması: Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi Açıldı

181. Yıl Kutlaması: Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi Açıldı
09.04.2026 16:26
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde, Kızılay'da tarihi polis kıyafetleri sergisi açıldı.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi" ziyarete açıldı.

Polis teşkilatının tarihi gelişimini aktaran sergi, Kızılay'daki Metro Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tarihi polis kıyafetleri ve ekipmanlarının yer aldığı sergide, polis ekipleri de ziyaretçileri bilgilendirdi.

Vatandaşlar, Kızılay Metrosu'ndaki çeşitli birliklerle fotoğraf çektirdi. Toplum Destekli Polisler de sergiyi gezenlere broşür dağıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığında Başkomiser Hakan Karayiğit, serginin ziyaretçiler için bir zaman tünelini andırdığını ifade etti.

Vatandaşların sergide polis ekipman ve teçhizatlarından tarihi unsurlara kadar farklı bölümlerle karşılaşacağını anlatan Karayiğit, sergiye en çok çocukların rağbet gösterdiğini belirtti.

Serginin yarın da süreceğini bildiren Karayiğit, şunları kaydetti:

"Bugün sadece Metro Sanat Galerisi'nde yer alıyoruz. Ancak yarın sergimize ek olarak, güncel polis araçlarının, teçhizatların, botların, zırhlı araçların yer aldığı bir açık hava sergisi de olacak. Eğer hava muhalefeti olmazsa yine polis bandosunda bir müzik şöleni saat 14.00 ile 16.00 arasında izleyiciyle buluşacak. Özellikle Türk polis tarihine ilgi duyan vatandaşlarımız, çocuklarımız tüm herkes sergimize davetlidir. Sergimizde çok ilginç detaylar yer alıyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 181. Yıl Kutlaması: Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: 181. Yıl Kutlaması: Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
