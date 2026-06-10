184 Bin Öğrenci Doğa Eğitimi Aldı - Son Dakika
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184 Bin Öğrenci Doğa Eğitimi Aldı

184 Bin Öğrenci Doğa Eğitimi Aldı
10.06.2026 11:26
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Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim işbirliğiyle 16 ayda 184 bin öğrenci doğa eğitimi aldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen doğa eğitimi faaliyetleri kapsamında, 2025 yılından itibaren 16 ayda okullarda düzenlenen eğitimlere 184 bin 381 öğrenci katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik doğa bilinci, biyoçeşitlilik, doğa farkındalığı ve korunan alanlar konusunda eğitim faaliyetleri yürütülmeye başlandı. Bu kapsamda 2025 yılında okullarda 1 bin 895 doğa eğitimi düzenlenirken, bu eğitimlere 127 bin 238 öğrenci katıldı. 2026 yılının ilk 4 ayında ise düzenlenen doğa eğitimi sayısı 1 bin 18'e, katılımcı sayısı ise 57 bin 143'e ulaştı. Böylece son 16 aylık dönemde okullarda gerçekleştirilen doğa eğitimlerinden toplam 184 bin 381 öğrenci yararlandı.

İKİ AŞAMALI EĞİTİM PROGRAMI UYGULANIYOR

DKMP tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların ve gençlerin doğayla bağ kurmalarını sağlamak, biyoçeşitlilik konusunda farkındalık oluşturmak ve korunan alan bilincini geliştirmek amacıyla iki aşamalı eğitim programı uygulanıyor. Program, okullarda gerçekleştirilen teorik eğitimler ile korunan alanlarda düzenlenen uygulamalı etkinliklerden oluşuyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik teorik eğitimlerde; doğa ve ekosistem kavramları, biyoçeşitliliğin önemi, yaban hayatı ve habitat ilişkileri, iklim değişikliği ve doğaya etkileri, korunan alanların işlevi ve önemi ile doğada doğru davranış kuralları gibi konularda yaş gruplarına uygun bilgilendirme yapılıyor.

ÖĞRENCİLER DOĞAYI YERİNDE DENEYİMLİYOR

Korunan alanlarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise öğrenciler; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve diğer korunan alanlarda düzenlenen saha etkinliklerine katılıyor. Bu kapsamda doğa yürüyüşleri, tür gözlem çalışmaları, ekosistem incelemeleri, doğa oyunları ve takım etkinlikleri, doğa fotoğrafçılığı ile çevre farkındalık uygulamaları gerçekleştiriliyor. Böylece öğrencilerin doğayı yerinde deneyimlemeleri ve korunan alanların ekolojik değerlerini doğrudan gözlemlemeleri amaçlanıyor. Eğitim programlarıyla çocuklarda ve gençlerde doğa sevgisinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, korunan alan bilincinin artırılması ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Doğayı tanıyan bireylerin gelecekte doğayı koruyan nesillere dönüşeceği anlayışıyla eğitim faaliyetleri yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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