FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli için gözaltı kararı
Güncel

FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli için gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli için gözaltı kararı
04.11.2025 08:29
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, SİGNAL isimli uygulama üzerinden gizli yazışmalarda bulunan 19 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında TÜBİTAK'ta çalışan 2 ve Aselsan'da çalışan 1 kişinin bulunduğu açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, gizli yazışmalarda bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

UYGULAMA ÜZERİNDE GİZLİ YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına aındı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null:
    ALLAH milli istihbarat teşkilatımiza güç kuvvet versin inşaALLAH yâr ve yardımcısı olsun inşaALLAH 4 0 Yanıtla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.