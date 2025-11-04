FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, gizli yazışmalarda bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

UYGULAMA ÜZERİNDE GİZLİ YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına aındı.