19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırklareli'nde törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırklareli'nde törenle kutlandı

Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

19.05.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Stadyumu'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'nin, Türk milletinin bağımsızlık azmini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet yolunda attığı en büyük adımlardan birinin olduğunu ifade eden Babuşcu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Anadolu'nun dört bir yanında yükselen bir inançla milletimizin azmi ve kararlılığıyla yoğurulmuş ve cumhuriyetimizin temellerini oluşturmuştur. Bugün bizlere düşen görev o büyük mücadeleyi anlamak yaşatmak ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmaktır. 19 Mayıs Atatürk'ün gençlere duyduğu güvenin en somut göstergesidir."

Programda paraşütle gökyüzünde Türk Bayrağı açıldı. Program öğrenciler şiir okuması, gösterileri ile sona erdi.

Törene Vali Uğur Turan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse Belediye Başkan Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Gençlik, Kültür, Güncel, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırklareli'nde törenle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
12:04
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı İlk ziyaret DEVA’ya
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya
11:33
Gabar Dağı’nda 19 Mayıs yürüyüşü
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
11:00
“Melodili Yol“ uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:48
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
18:40
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
18:39
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
18:36
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
18:23
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 13:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırklareli'nde törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.