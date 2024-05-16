19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Maltepe'de Kutlanacak

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(İSTANBUL) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Maltepe'de atölyeler, konserler ve meşaleli yürüyüş ile kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe etkinlik alanında 17 Mayıs Cuma günü (yarın) düzenleyeceği kutlamada Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay; 18 Mayıs Cumartesi günü de Pera, Skapova, Can Koç, Al'York ve Arem Özgüç ve Arman Aydın sahne alacak. Bayram günü 19 Mayıs Pazar günü ise Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere Maltepe etkinlik alanında sahne performanslarıyla izleyicilere bayram coşkusunu yaşatacak.

Maltepe Belediyesi tarafından saat 19.30'da ana hizmet binasının önünden sahil etkinlik alanına meşaleli yürüyüş yapılacak.