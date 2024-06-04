19 Mayıs Belediyesi İlçe Genelinde Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışması Yürütüyor - Son Dakika
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19 Mayıs Belediyesi İlçe Genelinde Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışması Yürütüyor

19 Mayıs Belediyesi İlçe Genelinde Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışması Yürütüyor

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde piknik alanları, park ve bahçeler, çocuk oyun alanları ve okul bahçelerinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Başkan Topaloğlu, KKKA hastalığı taşıyan kenelere karşı toplu kullanım alanlarının ilaçlandığını belirtti.

04.06.2024 14:43
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19 Mayıs Belediyesi tarafından ilçe genelinde gezi ve piknik alanlarında haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde sıcaklıkların artmasıyla sık kullanılan piknik alanları, park ve bahçeler, çocuk oyun alanları ve okul bahçelerinde tüm haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıyan kenelere karşı sürdürülen çalışmalar kapsamında toplu kullanım alanlarının ilaçlanmasına başladıklarını belirterek, "Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam ederken, hava sıcaklığının artması ile kene ilaçlama çalışmalarına da hızla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Belediyesi İlçe Genelinde Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışması Yürütüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 19 Mayıs Belediyesi İlçe Genelinde Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışması Yürütüyor - Son Dakika
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