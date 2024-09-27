19 Mayıs Hastanesi'nde Hemodiyaliz Ünitesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

19 Mayıs Hastanesi'nde Hemodiyaliz Ünitesi Açıldı

19 Mayıs Hastanesi\'nde Hemodiyaliz Ünitesi Açıldı

19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'nde hemodiyaliz ünitesi hizmete girdi, hasta kabulü başladı.

27.09.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinde hemodiyaliz ünitesi hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan hemodiyaliz ünitesi, hizmet vermeye başladı.

Altı diyaliz cihazı bulunan hemodiyaliz ünitesinde hasta kabulüne başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, hastanenin hemodiyaliz ünitesinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu ünite, dışarıya sevkleri büyük oranda azaltacak bir hizmet olacak. Diyaliz hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Törene Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras da katıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, 19 Mayıs, Hastane, Diyaliz, Diyaliz, Güncel, Sağlık, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Hastanesi'nde Hemodiyaliz Ünitesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:33:21. #1.11#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Hastanesi'nde Hemodiyaliz Ünitesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement