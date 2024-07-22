19 Mayıs İlçesinde Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
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19 Mayıs İlçesinde Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

19 Mayıs İlçesinde, Gazze'ye yardım amacıyla düzenlenen kermes, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı ve vatandaşların katıldığı kermesin açılışında, Gazze'deki zulmü unutmadıklarını ve desteklerini belirtti. Kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği bildirildi.

22.07.2024 14:41
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19 Mayıs ilçesinde Gazze'ye yardım amaçlı kermes düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda 19 Mayıs İHH Derneği öncülüğünde düzenlenen kermesin açılışına, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, "Gazze'de yaşananları insanoğlunun görüp görebileceği en büyük zulüm olarak görüyoruz. Filistin için onları unutmadığımızı ve onları düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Filistin'de yaşananları unutmayalım, unutturmayalım. Bu zulme karşı ses çıkartmamız gerektiğini düşünüyoruz. İHH yetkililerimize de buradan teşekkür ediyorum bu duyarlı çalışmaları için." dedi.

Dualarla açılışı yapılan kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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