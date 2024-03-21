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19 Mayıs ilçesinde zabıta ekipleri ramazanda denetimleri sıklaştırdı.

19 Mayıs Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

İlçe genelinde denetimleri sürdüreceklerini söyleyen Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Müdürlüğümüz tarafından ilçe genelinde denetimlerimiz düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatlarını inceledik. Arada fark olup olmadığını tespit ettik. Ayrıca işletmelerin vergi levhası ve iş yeri açma ruhsatı gibi iktisadi denetimlerini yaptık. Firmaların hijyen kurallarına uyup uymadığı da görevli arkadaşlarımız tarafından kontrol edildi. Halk sağlığının korunmasına yönelik hassasiyetlerimiz var. Vatandaşlarımızın haklarını ve sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız sürecek." dedi.