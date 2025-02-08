19 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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19 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Tutuklandı

İstanbul'da 9 hırsızlık olayına karışan 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

08.02.2025 15:16
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İstanbul'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari hükümlü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık 2024 ile 26 Ocak 2025 arasında 9 hırsızlık olayına karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik bilgisi tespit edilen İ.Ü. (33) polis ekiplerince yakalandı.

Ekipler, yaptıkları sorgulamada İ.Ü'nün 26 suç ve 2 arama kaydı ile 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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