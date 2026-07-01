19 yıl sonra aydınlanan cinayet: 10 gözaltı - Son Dakika
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19 yıl sonra aydınlanan cinayet: 10 gözaltı

01.07.2026 14:28
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2007'de ölü bulunan Aydın Özcan dosyasının 19 yıl sonra aydınlatıldığını, olaya ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2007'de ölü bulunan Aydın Özcan dosyasının 19 yıl sonra aydınlatıldığını, olaya ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini bugün Batman'da yaşadık. 2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alınmış ve titiz çalışmalar neticesinde aydınlatılmıştır."

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir. Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 19 yıl sonra aydınlanan cinayet: 10 gözaltı - Son Dakika

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