19 Yıl Sonra Çözülen Cinayet Davası - Son Dakika
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19 Yıl Sonra Çözülen Cinayet Davası

19 Yıl Sonra Çözülen Cinayet Davası
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Fethiye'de kaybolan Yasemin Dermenci'nin cinayet sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 19 yıl sonra öldürülüp, ormana gömüldüğü ortaya çıkan Yasemin Dermenci'nin (17) cinayet sanığı Tursun Karabulut (41), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışması sonucu Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'dan bu yana haber alınamayan Yasemin Dermenci ile ilgili dosyayı yeniden ele aldı. 2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde; kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut adlı kadın ile Ö.D. (45), geçen yıl yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde; Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü, Ö.D.'den yardım alarak ormana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanda kepçeyle yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA incelemesi başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesi Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada adının 'tanık' olarak geçtiği belirtildi.

'BEN ÖLDÜRMEDİM, KOCAM ÖLDÜRDÜ'

'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan Tursun Karabulut, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. İfadesinin aksine suçlamaları reddeden Karabulut, "Beraatimi istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim, kocam öldürdü. Arkadaşları ile cesedi gömdü. Beni de susmam için korkuttu" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Karabulut'u ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum ederken, cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Kaynak: DHA

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