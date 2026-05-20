Fethiye’de 19 yıl sonra cinayet itirafı

20.05.2026 17:42  Güncelleme: 17:44
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce kaybolan ve öldürülüp ormana gömülen Yasemin Dermenci'nin cinayet davasında sanık Tursun Karabulut, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Karabulut, cinayeti eşinin işlediğini iddia etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine ve tutukluluğun devamına karar verdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 19 yıl sonra öldürülüp, ormana gömüldüğü ortaya çıkan Yasemin Dermenci'nin (17) cinayet sanığı Tursun Karabulut (41) adlı kadın, Antalya'da ikinci kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Karabulut, "Eşim eline silah veya tüfek aldı. Kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim" dedi. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenilmesine karar verilirken, Karabulut'un tahliye talebi de reddedildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışması sonucu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'dan bu yana hakkında haber alınamayan Yasemin Dermenci ile ilgili dosyayı yeniden ele aldı. 2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde; kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut adlı kadın ile Ö.D. (45), geçen yıl yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde; Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü, Ö.D.'den yardım alarak ormana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesi Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada adının 'tanık' olarak geçtiği belirtildi.

'BENİ ZATEN KAN TUTAR'

Sanık Tursun Karabulut, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. İfadesinin aksine suçlamaları reddeden Karabulut, "Çocuğum var, biri trafik kazası geçirdi, ayağı kırıldı, mağdur durumda. Uzun süredir tutukluyum, mağdurum, tahliyemi istiyorum. Eşimin kardeşi D.C., olay sonrası kendimi öldürmeye çalıştığımı söylemiş, bu doğru değildir, beni zaten kan tutar. Mahkeme aşamasındaki beyanlarımı tekrar ediyorum, sol göğsümde kitle ve rahim kanserine doğru evrilmekte olan hastalığım vardır. Eşim T.C., sürekli üzerime yabancı kadınlar getiriyordu. O gün de maktulü üzerime getirdi. Birlikte alkol aldılar. Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Eşimle yattılar. Sonra eşimle aralarında tartışma çıktı. Eşim iç çamaşırı ile dışarı çıktı. Eşim eline silah veya tüfek aldı. Kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim. Daha sonra eşim diğer odaya geçip, telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla birlikte cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler; bilmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin tanıkların dinlenmesine ve sanık Tursun Karabulut'un tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

