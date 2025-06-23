19 Yıldır Gönüllü Mezarlık Bakımı Yapan Hüdaverdi Boran

Rüyayla başladı, hayatının görevi oldu: 19 yıldır karşılıksız mezarlık bakımı yapıyor

NİĞDE - Niğde'nin Gümüşler beldesinde yaşayan 65 yaşındaki Hüdaverdi Boran, 19 yıl önce gördüğü bir rüyanın ardından mezarlık bakımını gönüllü olarak üstlendi.

Gümüşler belde mezarlığında tek bir gül dahi yokken süpürgeyi eline alan Boran, yıllardır hem mezarlığı temizliyor hem de her yeri güllerle güzelleştiriyor. Maddi karşılık beklemeden yaptığı işe karşı "kafayı bozdu" diyenlere kulak asmadan görevine devam eden Boran, mezarlığa olan bağlılığını "Gerçek dostlarım burada yatıyor" diyerek dile getiriyor.

"Hiç maaş almadan yıllarca gönüllü hizmet ettim"

Boran; " 19 senedir burada hizmet ediyorum, temizlik yapıyorum, gül dikiyorum. Bunun karşılığını da fazlasını alıyorum. İnsanlar geliyor bana yardım ediyorlar. Herkesin yanında itibarım, güvencem var. Burada o zaman çam yok, kilit taş yok, gül yok. Rüyadan sonra başladım buraları süpürmeye. O zaman bu kafayı bozdu dediler. Ben onlara hiç kulak asmadım, devam ettim görevime. Şimdi bana, sana bir büyük bir iş yeri vereceğiz, orada senin iş yerin, evin olacak orada duracaksın deseler bir saat gidemem. Bazen burada oturuyorum, ağlıyorum, gencecik insanları, küçük çocukları toprağın altına koydum. Buradan ayrılmak istemiyorum ben, mümkün yok. Ben burada 16 sene hiç maaş almadan, hiçbir karşılık beklemeden çalıştım" dedi.

Bir yıl önce Gümüşler Belediyesi işçisi olarak kadroya alınsa da mesai bitiminde yine mezarlığın yolunu tutan, bazı geceler de mezarlıkta bulunan küçük kulübesinde yatan Hüdaverdi Boran, mezarlığın sıradan bir yer olmadığını şöyle anlattı;

"Belediye başkanım Bayram Uzan beni buraya aldırabilmek ve sigortamı yatırmak istedi. Mezarlık olamadı ama 1 sene oldu belediyeye işçi olarak gireli. Belediyede Hüdaverdi abi emekli olursan ne yapacaksın diye soruyorlar, ben mezarlığı birazcık daha güzelleştireceğim diyorum. Burası olmadan olmaz, burası anlatılmaz yaşanır. Belediyedeki işimde taş taşımaya, kilitli parke döşemeye gidiyorum sürekli bakıyorum saate, buraya gelmem lazım diye. Bazen uykum geldiği zaman oluyor kapıyı çekip yatıyorum burada."

"Benim gerçek dostlarım burada"

Mezarlıktan korkanların sevdiği ölmemiştir diyen Boran, "Mezarlık, bugünkü yaşayanların yarınki evi. Şimdi bana, mezarda ne anlıyorsun, neyi bekliyorsun orada diyorlar. Burada 16 sene değil, 16 gün maaş almadan duracak kimse yoktur. Bana kafayı da bozdu da diyebilirler. Bazen ben burada sohbet ederim. Duyanların komiğine de gelebilir ama gelsin. Benim konuştuğum insanlar da var burada, gerçek dostlarım burada. Sırtıma dönünce arkamdan konuşmuyorlar. Ben burada yatanları seviyorum, Arkamdan konuşmuyorlar, anlattıklarımı kimseye söylemiyorlar. Burası mükemmel bir yer" ifadelerini kullandı.