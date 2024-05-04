1936 Model Otomobili ile Antik Şehirler Turuna Çıkan Cengiz Arsay'ın Durağı Konya Oldu - Son Dakika
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1936 Model Otomobili ile Antik Şehirler Turuna Çıkan Cengiz Arsay'ın Durağı Konya Oldu

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Klasik otomobil tutkunu Cengiz Arsay, 1936 model arabasıyla çıktığı Antik Şehirler turunda duraklarından biri olan Konya'ya ulaştı. Antika otomobili ile Antik Şehirlerin önemine dikkat çekmek için bu tura çıktığını ifade eden Cengiz Arsay, 'Bu araçların da bu tip etkinliklerde önemli bir rol alabileceklerini göstermek istiyoruz' dedi.

04.05.2024 10:02
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1936 model otomobili ile antik şehirler turuna çıkan Cengiz Arsay'ın durağı Konya oldu

KONYA - Klasik otomobil tutkunu Cengiz Arsay, 1936 model arabasıyla çıktığı Antik Şehirler turunda duraklarından biri olan Konya'ya ulaştı. Antika otomobili ile Antik Şehirlerin önemine dikkat çekmek için bu tura çıktığını ifade eden Cengiz Arsay, "Bu araçların da bu tip etkinliklerde önemli bir rol alabileceklerini göstermek istiyoruz" dedi.

İzmir'den 1936 model otomobili ile Antik Şehirler turu çerçevesinde oğlu ile yola çıkan Cengiz Arsay Konya'ya ulaştı. Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci ve klasik otomobil severlerin oluşturduğu konvoy ile Konya'nın Isparta kara yolu girişi Akyokuş mevkiinde karşılanan Cengiz Arsay, bir süre klasik otomobil severler ile sohbet etti. Bu turu başlamasındaki en büyük etkenin antika araçlar ile antik şehirlere farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Arsay, bu turun uluslarası boyut kazanmasını son derece arzuladığını ifade etti. Daha sonra Cengiz Arsay'in 1936 model otomobilinin de içinde olduğu 12 klasik otomobilden oluşan konvoy, tarihin ilk medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Çatalhöyük'e doğru yola çıktı.

Cengiz Arsay'ın Antik Şehirler turuna çıktığı klasik otomobil 1936 model 88 yaşında 1936 Ford Deluxe. Zamanın teknolojileri yapılan bu otomobilde, günümüzdeki otomobillerde bulunan c¸ift elektrikli korna, c¸akmak, ku"llu"k ve arkada c¸ift stop lambası standart olup ayrıca, Deluxe serisinin bu ekipmanlara ilaveten ampermetre ve aku" s¸arj lambası, arkada ku"llu"k, saat, torpido go"zu" kilidi, banjo s¸ekli direksiyonları ve maun desenli o"n panelleri var.

"Oğlumla birlikte bu turu kişisel olarak düzenledik"

Tura çıkmasındaki asıl hedefleri anlatan Cengiz Arsay, "Biz İzmir'den yola çıktık ve Türkiye'nin antik ve tarih öncesine giden varlıklarını ziyaret ederek bugün Konya'ya geldik. Sonra da Çatalhöyük'e devam edeceğiz. Biz antika otomobil meraklılarıyız, bunların koruyucularıyız. Bu araçların da bu tip etkinliklerde önemli bir rol alabileceklerini göstermek istiyoruz. O yüzden de oğlum Ata ile birlikte bu turu kişisel olarak düzenledik. Fakat arzu ediyoruz ki bu ileriki yıllarda uluslarası tura dönüşsün. 2. Dünya Savaşı öncesi araçlarının Türkiye'ye gelip buradaki değerleri ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. Konya'dan sonra Ankara üzerinden Mardin'e devam etmek istiyoruz. Umarım aracımız da bu konuda bize zorluk çıkarmaz, yardımcı olur. Çünkü 88 yaşında 1936 model. Dolasıyla onun yardımına çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki antik kentlerin tanıtımını yapmak"

Konya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Muammer Deveci ise, "Cengiz Arsay, bizim gönül taşlarımızın ve klasik otomobil klasmanının döğenidir. Aynı zamanda da Klasik Otomobil Müzesi de var. Bizim en eskilerimizden ve bu işin çığırını açan arkadaşlarımızdan biridir. Cengiz bey, Antik Şehirler turunda. Özel bir turdur bu. Türkiye'de daha önce yapıldı mı bilmiyorum. Cengiz bey şu anda 90 yaşındaki arabasıyla antik şehirler turu düzenledi. Burada esas ana gaye, kendisinden ve aracından ziyade dünyaya ve bu işin ilgililerine Türkiye'deki antik kentlerin tanıtımını yapmak. Bu sebeple kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Konya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1936 Model Otomobili ile Antik Şehirler Turuna Çıkan Cengiz Arsay'ın Durağı Konya Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1936 Model Otomobili ile Antik Şehirler Turuna Çıkan Cengiz Arsay'ın Durağı Konya Oldu - Son Dakika
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