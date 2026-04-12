1968'de İstanbul'da Bir Amerikalı Uyuşturucu Baronunun Kanlı Çatışması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1968 yılında İstanbul'da, Amerikalı uyuşturucu baronu Ralph Gary Bauledin'in Karaköy'deki bir polis şubesinde başlattığı çatışmada dört kişi hayatını kaybetti, polis amiri Kemal Eröge şehit oldu.

1968 yılında İstanbul'da kış sert geçiyordu. 28 Aralık günü, Sultanahmet'teki bir otele yerleşen Ralph Gary Bauledin ve sevgilisi Patricia Ann, dışarıdan turist gibi görünüyordu, ancak Gary Avrupa'da tanınan bir uyuşturucu baronuydu. İtalya'dan gelmeden önce Türk satıcılarla görüşmüş, uyuşturucu sevkiyatı planlamıştı. Peşinde, onu izleyen iki Amerikan narkotik ajanı vardı.

Gary, Kapalıçarşı'daki bir olay nedeniyle Karaköy Yolcu Salonu'ndaki Mali Şube'ye davet edildi. Üzeri aranmadı ve ceketinin altında çift tabanca taşıdığı fark edilmedi. Su istediği polis memuru Ahmet'e ateş ederek onu öldürdü, ardından sevgilisiyle kaçmaya çalıştı. Koridorlarda koşarken, emekli memur Sadrettin Bektaş'ı ve emekli polis Kemal Barut'u da öldürdü. Cinayet Masası ekibi hızla olay yerine intikal etti.

Beyoğlu Emniyet Amiri Kemal Eröge, Amerika'da narkotik eğitimi almış, İngilizce bilen tecrübeli bir polisti. Olay yerine gelip durumu değerlendirdikten sonra, tek başına katile konuşmaya gitti. Karanlık koridorlarda Gary tarafından vuruldu, yaralı halde hastaneye götürülürken 'Mühim değil' dedi, ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece Gary'nin kurban sayısı dörde yükseldi.

Çatışma devam ederken, bina projektörlerle aydınlatıldı. 2'nci Şube Müdürü Saip Gözet, askeriyeden sten tabanca getirtti ve kullanmayı bildiği için asansör boşluğuna çıktı. Gary'yi çağırdı, ateş açtı ve onu öldürdü. Sevgilisi Patricia 2.5 yıl ceza yedikten sonra Amerika'ya döndü. Kemal Eröge, bugün polis eğitim kurumlarında anılmaya devam ediyor, Türk Polis Teşkilatı'nda cesaret ve görev simgesi olarak hatırlanıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:12:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.