1968'de İstanbul'da Bir Amerikalı Uyuşturucu Baronunun Kanlı Çatışması

1968 yılında İstanbul'da kış sert geçiyordu. 28 Aralık günü, Sultanahmet'teki bir otele yerleşen Ralph Gary Bauledin ve sevgilisi Patricia Ann, dışarıdan turist gibi görünüyordu, ancak Gary Avrupa'da tanınan bir uyuşturucu baronuydu. İtalya'dan gelmeden önce Türk satıcılarla görüşmüş, uyuşturucu sevkiyatı planlamıştı. Peşinde, onu izleyen iki Amerikan narkotik ajanı vardı.

Gary, Kapalıçarşı'daki bir olay nedeniyle Karaköy Yolcu Salonu'ndaki Mali Şube'ye davet edildi. Üzeri aranmadı ve ceketinin altında çift tabanca taşıdığı fark edilmedi. Su istediği polis memuru Ahmet'e ateş ederek onu öldürdü, ardından sevgilisiyle kaçmaya çalıştı. Koridorlarda koşarken, emekli memur Sadrettin Bektaş'ı ve emekli polis Kemal Barut'u da öldürdü. Cinayet Masası ekibi hızla olay yerine intikal etti.

Beyoğlu Emniyet Amiri Kemal Eröge, Amerika'da narkotik eğitimi almış, İngilizce bilen tecrübeli bir polisti. Olay yerine gelip durumu değerlendirdikten sonra, tek başına katile konuşmaya gitti. Karanlık koridorlarda Gary tarafından vuruldu, yaralı halde hastaneye götürülürken 'Mühim değil' dedi, ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Böylece Gary'nin kurban sayısı dörde yükseldi.

Çatışma devam ederken, bina projektörlerle aydınlatıldı. 2'nci Şube Müdürü Saip Gözet, askeriyeden sten tabanca getirtti ve kullanmayı bildiği için asansör boşluğuna çıktı. Gary'yi çağırdı, ateş açtı ve onu öldürdü. Sevgilisi Patricia 2.5 yıl ceza yedikten sonra Amerika'ya döndü. Kemal Eröge, bugün polis eğitim kurumlarında anılmaya devam ediyor, Türk Polis Teşkilatı'nda cesaret ve görev simgesi olarak hatırlanıyor.