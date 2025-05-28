2. Aydın Kitap Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika
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2. Aydın Kitap Fuarı Devam Ediyor

28.05.2025 16:49  Güncelleme: 17:51
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Aydın Kitap Fuarı, yazar Sunay Akın'ın katılımıyla kitapseverlerle buluşuyor. Fuarda farklı yazarların eserleri sergileniyor ve imza günleri düzenleniyor.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Aydın Kitap Fuarı devam ediyor. Fuar etkinlikleri kapsamında onur konuğu yazar Sunay Akın, 'İki Kitap Bir Heves' isimli söyleşisiyle kitapseverler ile buluştu.

Kitapseverleri yazar, sanatçı ve bilim insanlarıyla buluşturan, imza günleri ve söyleşi etkinliklerinin düzenlendiği 2. Aydın Kitap Fuarı, Fuar Aydın'da devam ediyor.

Fuarda kitapseverler, sevdikleri yazarların başka yerlerde bulamadıkları eserlerini inceleyip satın alabiliyor, yeni yazarlar ve eserleri inceleme şansı buluyor. Aydın Kitap Fuarı'na birçok farklı ilden katılım sağlayan sahaflarda ise kitapseverler koleksiyon değeri olan eserleri satın alabiliyor.

Aydın Kitap Fuarı'nın onur konuğu yazar Sunay Akın, 'İki Kitap Bir Heves' isimli söyleşisi ve imza etkinliği ile kitapseverler ile bir araya geldi. Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, fuara katılmaktan ve Aydın'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Akın, "Dilerim ömrüm yeter de defalarca gelirim Aydın'a. Benim aslında Aydın'a verecek hiçbir şeyim yok çünkü burada çok güzel insanlar yaşıyor. Çok güzel bir orkestra kurmuş başkanımız maestro olarak, kutluyorum kendisini. Kendi başarısı ve buradaki orkestradaki arkadaşların güzelliği. Böyle güzel bir orkestrayı Aydın'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.

Fuarı ziyaret etmek üzere ailesi ile birlikte Kuşadası'ndan geldiğini aktaran Özlem Genç, "Çok güzel, beklediğimden daha güzel. Kuşadası'nda da oluyordu ama bu kadar büyük çapta değildi. Aydın'da ilk defa katıldım, çok beğendim. Ben kitap okumayı çok seven bir insanım, ben okudukça çocuğumun da benden etkilendiğine inanıyorum. Okuyan bir anne ve baba çocukları çok fazla etkiliyor. Ulaşamadığımız kitapları bulabiliyoruz, çocuklarımız yazarlar ile tanışma fırsatı buluyor. Bu bence çok güzel bir şey, etkinlikte çok çok güzel. Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Restorasyon işlemleri tamamlanarak kente kazandırılan Fuar Aydın'ı çok beğendiğini belirten Kudret Acar, "Çok memnun kaldım. Gerçekten çok geniş, güzel kitaplar ve kitapçılar var. Geziyoruz, çok hoşumuza gitti. Tabii buranın tekstil fabrikası olduğu zamanları da biliyorum, yıllar boyunca boş kalmıştı burası; bu şekilde değerlendirilmesi çok hoş olmuş" dedi.

Fuarda her yaştan vatandaşa hitap eden eserlerin bulunduğunu söyleyen Nurcan Acar, "İstediğim kitapları bulabildim eşimle beraber. Çok fazla kitap var, seçmekte de zorlandık. Herkes aradığı kitapları bulabilir çünkü çocuğundan büyüğüne herkese hitap eden İslamiyet'ten tarihe, Türk yazarlardan yabancı yazarlara kadar binlerce eser var. Bu yüzden memnun kaldık biz" diye konuştu.

"Aydın'da fuarların düzenlenmesi bizler için mükemmel bir nimet"

Kadir Süzen isimli vatandaş ise Başkan Çerçioğlu'na teşekkür edrek, "Çok mutluyum. Ben yıllarca eylül, ekim aylarında Antalya'daki kitap fuarlarına gittim; ailem orada yaşıyor ve özellikle ziyaretlerimi fuarlara denk getiriyordum. Aydın'da bu şekilde kitap fuarlarının olması bizler için mükemmel bir nimet. Bu fuar alanının da olması çok güzel, yalnız kitap fuarı değil çeşitli etkinlikler burada peş peşe yapılıyor ve bu bizler için çok güzel oluyor. Bizlere bu fuar alanını kazandıran Özlem Başkan'ımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2. Aydın Kitap Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika

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