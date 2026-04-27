2. Didim Ege Lezzetleri Festivali, Üç Gün Boyunca 140 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından Akköy'de Ege mutfağının zenginliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali, üç gün boyunca farklı etkinliklerle yaklaşık 140 bin ziyaretçiyi ağırladı.

2. Didim Ege Lezzetleri Festivali'nin üçüncü gününde akademisyen şef Okan Umut Şimşek, şevketibostanın mutfaktaki yeri ve doğru kullanımına ilişkin bilgiler paylaştı. Şef Umut Karakuş ise Yeni Anadolu mutfağı üzerine değerlendirmelerde bulunarak gastronomideki dönüşüme dikkati çekti.

Gün içerisinde şef Zekeriya Yıldırım, deniz ürünlerinden yerel tariflere uzanan lezzet yolculuğunu katılımcılara aktardı. Atölye çalışmalarında şefler Uğur Gömeç ve Merve Akkuş gambilyanın farklı kullanım alanlarını anlatırken, şef Soner Kesgin yabani kereviz ve kuzu eti üzerine hazırlanan tarifleri paylaştı.

Sahne etkinlikleri ve atölyeler ilgi gördü

Festival programı kapsamında Didim Belediyesi Çocuk Korosu ile Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu sahne alarak izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Gün boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sahne etkinlikleri, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Festivalde hazırlanan keşkek, festivalin en dikkati çeken lezzetlerden oldu. Büyük kazanlarda pişirilen keşkek, hem geleneksel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sundu hem de paylaşma kültürünü pekiştirdi. Ege otları uzmanı Sevim Şahin, bölgedeki bitki çeşitliliği ve bu ürünlerin mutfaktaki kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Didim Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ise sahne performansıyla festivale kültürel bir katkı sundu.

Belediye Başkanı Gençay'dan teşekkür mesajı

Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Gençay, festivalin yalnızca gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda yerel üretimin, kültürel değerlerin ve dayanışma ruhunun güçlendiği bir buluşma olduğunu ifade etti. Gençay, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan herkese ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılım sağlayan tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletti.