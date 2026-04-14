2. Samsun Türk Dünyası Çocuk Festivali Başlıyor

14.04.2026 14:50
19-25 Nisan'da düzenlenecek festival, Türk dünyasından 120 çocuğu Samsun'da bir araya getirecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Samsun Türk Dünyası Çocuk Festivali, 19-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle hayata geçirilen festival, Türk dünyasının dört bir yanından gelen çocukları aynı çatı altında buluşturacak.

Festival kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan, Gagauzya, Balkarya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Kosova ve Özbekistan'dan gelecek 120 katılımcı, Samsun'da misafir edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, festivaller şehri Samsun'da ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türk dünyasından çocuklar bu yıl bir kez daha şehrimizde bir araya gelecek. Türk dünyasının dört bir yanından gelen çocukların yeniden şehrimizde buluşacak olması, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek. Geçen yıl birbirinden güzel görüntülere sahne olan etkinlikler, hem misafirlerimizde hem de Samsunlu hemşehrilerimizde hafızalardan silinmeyecek anılar bırakmıştı. Bu yıl çok daha zengin içeriklerle daha geniş katılımla bu güzel buluşmanın etkisini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

