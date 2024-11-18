2. Uluslararası Ayurveda Festivali Bodrum'da - Son Dakika
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2. Uluslararası Ayurveda Festivali Bodrum'da

2. Uluslararası Ayurveda Festivali Bodrum\'da

Bodrum'da düzenlenen festivalde Ayurveda'nın sağlıklı yaşam sistemi ve sürdürülebilirlik teması ön planda.

18.11.2024 18:47
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel Hint tıbbında sağlıklı ve dengede yaşam sistemi olarak ifade edilen Ayurveda'nın tanıtıldığı 2. Uluslararası Ayurveda Festivali (AYURFEST) düzenlendi.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun destekleriyle Bodrium Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, Hint ve Türk uzmanların katıldığı panel ve sunumlar yapıldı. Geleneksel ve tamamlayıcı Hint tıbbı olarak da tanımlanan Ayurveda meraklılarını buluşturan etkinlikte, Hindistan'ın Ayush Bakanlığı'ndan da üç doktor yer aldı.

Bu yılki teması sürdürülebilirlik olan festivalde, Ayurveda'nın doğa ile uyumu temel alan anlayışa sahip olduğu için iklim krizi ile mücadelenin önemli olduğu ifade edildi. Ayurvedik ürünlerin de bulunduğu çeşitli stantlar ziyarete açıldı.

Festival yöneticisi Ekin İlyasoğlu, AA muhabirine, Ayurveda'nın 5 bin yıllık geçmişinin olduğunu söyledi.

İlyasoğlu, her bir bireyin doğayla daha uyumlu yaşamaya başlamasına dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Ayurveda bir sağlıklı ve dengede yaşam sistemi diyelim. Ayurveda bir tıp. En özet hali bu olabilir belki. Sağlıklı ve dengede yaşamın Ayurveda ile mümkün olduğunu ve her bir bireyin bunu uygulamaya başlamasıyla aslında iklim krizine de cevap olabileceğini anlıyoruz." dedi.

Bu tür etkinliklerin Hindistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına işaret eden İlyasoğlu, hem sağlık, hem de turizm ve ticarette Ayurveda'nın çok fazla yer tuttuğunu dile getirdi.

Ayurveda danışmanı İpek Yılmaz ise Ayurveda'nın sırlarını açıklamaya ve sağlıklı yaşam için gerekenleri anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2. Uluslararası Ayurveda Festivali Bodrum'da - Son Dakika

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