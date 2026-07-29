2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Hayatını Kaybetti
İnegöl'de düşüp hayatını kaybeden 2 yaşındaki Kadir Tohum, Gaziantep'te toprağa verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturdukları sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.
Akhisar Mahallesi'ndeki bir sitede dün meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kadir Tohum'un evde olmadığını fark eden ailesi çevrede arama başlatmış, yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından çocuk, site içindeki havuzda hareketsiz bulunmuştu.
Küçük çocuğun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben memleketi Gaziantep'te Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › 2 Yaşındaki Çocuk Havuzda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?