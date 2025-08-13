20 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir Doğankent Karakolu ekipleri, "hayvan hırsızlığı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı adres tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
