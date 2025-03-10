20 Yıldır Dağlarda Çobanlık Yapıyor - Son Dakika
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20 Yıldır Dağlarda Çobanlık Yapıyor

26 yaşındaki Hayati Yacan, sadece 1 ay okuldan sonra hayvanlarına adandı, 20 yıldır yayladan inmiyor.

10.03.2025 13:30
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Sadece 1 ay okula giden 26 yaşındaki çoban, 20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adadı

Çoban Hayati Yacan:

"Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum"

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'nda kalan 26 yaşındaki çoban, sadece 1 ay köy okuluna gittikten sonra eğitim hayatını yarıda bırakıp, 20 yıldır dağdan inmeyerek kendini hayvanlarına adadı.

İlçeye bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 4 kişilik Yacan ailesinin en büyük oğulları 26 yaşındaki Hayati Yacan, 1 ay köy okuluna gittikten sonra eğitim hayatını bıraktı. 2 bin 650 rakımlı yaylada 4 kişilik ailesiyle kalan Yacan, geçim kaynakları olan hayvancılığı bırakmayıp yaz kış burada kalıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaylada sabah hayvanlarına yem vermek için saman taşıyıp karda seren Yacan, daha sonra koyun ve keçilerine yaptığı patika yoldan yürütüp sabah öğle ve akşam yemini veriyor.

Hayati Yacan, İHA muhabirine, kendini bildi bileli ailesiyle yaylada kaldığını söyledi. Hayvanları için okulumu bıraktığını belirten Yacan, 1 ay okula gittiğini, okumak istediğini ancak şartların el vermediğini söyledi.

Yacan, ekmek parası için bu işi bırakmadığını söyleyerek, "Okusaydım öğretmen olmak istiyordum. Ama çobanlık nasip oldu. Yaylada kaldığımız için gidip gelmek zordu. 26 yaşındayım daha hiçbir şehir görmedim. En çok Antalya ve İstanbul'a gitmek istemiştim ama bir türlü nasip olmadı. Hayvanlara alıştım, mutluyum, seviyorum ailemle beraberim. Ömrüm hep dağlarda, yaylalarda geçti. Hiç şehir görmedim oralar nasıl merak ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beytüşşebap, Güncel, Şırnak, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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