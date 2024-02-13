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200 bin ton rekolte beklenen limonda çiftçiye önemli destek

HATAY - Türkiye'nin narenciye üretiminde önemli merkezlerinden olan Hatay'da valilik tarafından başlatılan projeyle dalında kalan limonun satışı için üreticilere destek sağlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da çalışacak tarım işçi bulanamaması ve ürünün rekoltesinin fazla olması nedeniyle narenciye ürünleri dalında kalma noktasına gelmişti. Narenciye üretiminde önemli merkezlerden olan Hatay'da ürünün dalda kalmasının önüne geçmek için Hatay Valiliği tarafından ürünün zincir marketlere aracı olmadan satılması için proje hayata geçirildi. Projeyle birlikte hasat edilen ürünler, büyük zincir marketlere aracı olmadan pazarlanıyor. Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi'nde limon bahçesinde hasada katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte 200 bin ton limon rekoltesinin beklendiğini söyledi. Limon hasadına Hatay Valisi Masatlı'nın yanı sıra Arsuz İlçe Belediye Başkanı Asaf Güven, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ve çiftçiler katıldı.

"Bu yıl 200 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz"

Hatay'ın topraklarının bereketli olduğuna değinen Hatay Valisi Masatlı, "Dünyanın muhtelif yerlerine biz narenciyeyi ihraç ederiz. Ülkemiz genelinde de Hatay önemli bir narenciye merkezidir. Bugün de burada limon hasadındayız. Tüm ilimizde 52 bin dekar civarında bir narenciye, limon ekilişi var. Bunun 40 bin dekarı da Hatay'ın Arsuz ilçesindedir. Bu yıl 200 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz. Buradaki en önemli amacımız çiftçilerimizin yeniden üreterek, yaşamı devam ettirmesi. Buradaki iş hayatına ve tarım hayatına katkı sunarak hayatlarını devam ettirmelerini amaçlıyoruz. Hatay Valiliği olarak kendilerine destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu yıl narenciye rekoltesinin yüksek olmasından dolayı pazarlama noktasında sorunlar yaşandığına dikkat çeken Vali Masatlı, " Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nu buraya davet ettik. Burada bir saha taraması yaptılar. Pazarla ilgili gerekli araştırmaları yaptılar. Bizim hem Erzin'de, hem Dörtyol'da, hem Samandağ'ında hem de bugün Arsuz'da çıkan ürünlerden kendileri satın alıyorlar. Ben buradan bu ürünleri satın alan ulusal marketlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu davranışlarının diğer marketlerimize de örnek olacağını düşünüyorum. 2024 yılının başta Arsuz ilçesindeki ve Hataylı çiftçilerimiz olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kadın Kooperatifleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerine değinen Vali Masatlı, "Ekibimiz burada saha araştırması yaptılar. 'Biz hangi ürünlerde satılmasında, pazarlamasında sorun yaşarız' bununla ilgili çalışma yürüttüler. Biz burada Türkiye'deki bu işi yapan başta perakendeciler olmak üzere onlarla bir araya getirdik. Bir zincir oluşturduk. Elimizden geldiği kadar da destek olmaya çalışıyoruz. Bunu zaman içerisinde daha kurumsal, daha sürdürülebilir bir hale getirmek için de şuan itibariyle önemli bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.