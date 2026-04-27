2007'deki e-muhtıra krizi ve 11. Cumhurbaşkanı seçimi

2007 yılı nisan ayında TBMM'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde, AK Parti'nin Abdullah Gül'ü aday göstereceği bilgisi tepki çekti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 12 Nisan'daki basın toplantısında cumhurbaşkanının Cumhuriyet'e özde bağlı olması gerektiğini söyledi. Büyükşehirlerde 'Cumhuriyet mitingleri' düzenlendi.

Seçim öncesinde eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, cumhurbaşkanı seçimi için 367 oyun toplantı yeter sayısı olduğu tezini ortaya attı. AK Parti'nin sandalye sayısı 354 olduğu için tek başına cumhurbaşkanı seçemeyeceği iddia edildi.

27 Nisan 2007'de yapılan ilk tur oylamada Gül 357 oy aldı. CHP seçimi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Aynı gün gece yarısı Genelkurmay'ın internet sitesinde 'e-muhtıra' yayımlandı. Bildiride, laiklik başta olmak üzere temel değerlerin aşındırıldığı belirtilerek, TSK'nın bu nitelikleri koruma konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Genelkurmay'ın hükümete karşı bu ifadeyi kullanmasının demokratik hukuk devletinde düşünülemeyeceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs'ta 367 iddiasını kabul ederek birinci tur oylamayı iptal etti.

Bunun üzerine erken seçim kararı alındı ve anayasa değişikliği yapıldı. 22 Temmuz 2007'deki erken seçimde AK Parti yüzde 46,6 oyla 341 milletvekili çıkararak tek başına iktidar oldu. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliği de halk oylamasında yüzde 68,95 'evet' oyuyla kabul edildi.

MHP'nin oylamalara katılacağını açıklamasıyla 367 krizi aşıldı. Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007'de yapılan üçüncü turda 339 oy alarak 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Muhtıra, 29 Ağustos 2011'de Genelkurmay'ın sitesinden kaldırıldı. Büyükanıt, 8 Kasım 2012'de TBMM komisyonunda metni kendisinin kaleme aldığını ancak bunun muhtıra değil laiklik hassasiyetini ortaya koyan bir metin olduğunu söyledi. Büyükanıt hakkında 2012'de başlatılan soruşturma, 2019'da ölümü üzerine kapatıldı.