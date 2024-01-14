 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023'te Otomotiv Üretimi Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

2023'te Otomotiv Üretimi Yüzde 9 Arttı

Otomotiv üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 18 artarak 952 bin 667 adet seviyesinde gerçekleşti. Ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerilerken, hafif ticari araç üretimi yüzde 7 azaldı. Ağır ticari araç üretimi ise yüzde 16 arttı. İhracat ise yüzde 13 artarak 35,7 milyar dolara ulaştı.

2023\'te Otomotiv Üretimi Yüzde 9 Arttı
14.01.2024 - 10:05,
Abone Ol

Otomotiv üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023'ün üretim ve ihracat rakamları ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2023'te otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede yükseldi.

Otomobil üretimi ise yüzde 18 artarak 952 bin 667 adet seviyesinde gerçekleşti. Traktör üretimiyle toplam rakam ise 1 milyon 525 bin 963 adedi buldu.

2023'te ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, hafif ticari araç üremi de yüzde 7 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 16 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 54 ve traktörde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 13 artarak 35,7 milyar dolara ulaştı

2023'te otomotiv ihracatı 2022'ye göre, adet bazında yüzde 5 artarak 1 milyon 18 bin 247 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 geriledi. Traktör ihracatı da 2022'ye göre yüzde 8 azalarak 16 bin 752 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'te yüzde 16'lık payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2023'te toplam otomotiv ihracatı, 2022'ye göre yüzde 13 artarak 35,7 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 10 artarak 33 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 arttı.

2023 yılında toplam pazar yüzde 55 büyüdü

Satış tarafına bakıldığında, geçen yıl toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 büyüyerek 1 milyon 283 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil satışları da yüzde 63 arttı ve 967 bin 341 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise 2023'te bir önceki yıla kıyasla toplam ticari araç satışlarında yüzde 35, ağır ticari araç pazarında yüzde 17, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 39 artış kaydedildi.

2023'te, 2022'ye göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İhracat, Türkiye, Üretim, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023'te Otomotiv Üretimi Yüzde 9 Arttı - Son Dakika


09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48
Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28
Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07
Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36
CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12
Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp 'Beni depoda tutuyorlar' dedi, polis çalışma başlattı Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı

Son Dakika
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07 Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36 CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12 Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı
02:04 Otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 10:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: 2023'te Otomotiv Üretimi Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement