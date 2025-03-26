2023'te Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonu Arttı - Son Dakika
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2023'te Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonu Arttı

TÜİK, Türkiye'nin 2023 sera gazı emisyonunun %6,9 arttığını ve 598,9 milyon ton CO2 eşd. olduğunu açıkladı.

26.03.2025 11:35
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2023" verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki toplam sera gazı emisyonu, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 598,9 milyon ton CO2 eşdeğeri (Mt CO2e) olarak hesaplandı.

TÜİK, "Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2023" verilerini açıkladı. Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2023 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 598,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton CO2 eşd., 2022 yılında 6,6 ton CO2 eşd. ve 2023 yılında 7,0 ton CO2 eşd. olarak hesaplandı.

"Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı"

TÜİK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Toplam sera gazı emisyonlarında 2023 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı yüzde 73,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12,0 ile tarım, yüzde 11,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 2,3 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2023 yılında, 1990 yılına göre yüzde 208,8, bir önceki yıla göre ise yüzde 10,3 artarak 442,2 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 207,2 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 70,9 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2023 yılında, 1990 yılına göre yüzde 38,4, bir önceki yıla göre ise yüzde 0,3 artarak 71,8 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 36,4 artarken bir önceki yıla göre yüzde 12,2 azalarak 14,1 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

"CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu"

"Toplam CO2 emisyonlarının 2023 yılında yüzde 31,4 kadarı çevrim ve enerji alt kategorisinden kaynaklı olmak üzere yüzde 87,4 kadarı enerji sektöründen, yüzde 12,3 kadarı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3 kadarı ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

Toplam CH4 emisyonlarının 2023 yılında yüzde 55,4 kadarı enterik fermentasyon kaynaklı olmak üzere yüzde 63,7 kadarı tarım sektöründen, yüzde 18,4 kadarı enerji sektöründen, yüzde 17,9 kadarı atık sektöründen kaynaklandı.

Toplam N2O emisyonlarının 2023 yılında yüzde 66,4 kadarı tarımsal topraklar kaynaklı olmak üzere yüzde 78,4 kadarı tarım sektöründen, yüzde 12,1 kadarı enerji sektöründen, yüzde 6,0 kadarı atık sektöründen ve yüzde 3,5 kadarı ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Enerji, Çevre, Tarım, Son Dakika

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