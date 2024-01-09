2023\'te Uçuş İptal ve Değişiklikleri Arttı

Biletbayisi.com, 2023'teki uçuş iptali ve değişiklik istatistiklerini paylaştı.

Biletbayisi.com'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı dünya genelinde uçuş iptalleri ve değişiklikleri açısından çeşitli zorlukları beraberinde getirdi.

Dünya genelindeki havaalanlarındaki yoğunluklar, hava koşullarındaki ani değişiklikler, güvenlik endişeleri ve Türkiye'de yaşanan depremler, seyahat planlarını etkileyen ana faktörler arasında yer aldı. Bu durumlar, hava yolu şirketlerini operasyonlarını yeniden düzenlemeye ve yolculara esneklik sağlama ya da iptal konusunda zorladı. 2023'te Biletbayisi.com üzerinden yapılan uçak bileti satışları kapsamında yaşanan toplam uçuş iptali sayısı 17 bin 590 kişi olarak kaydedildi.

Yurt içinde en fazla iptal edilen destinasyon İstanbul- İzmir oldu

Geçen yıl en çok iptal 4 bin 879 uçuş ile şubat ayında gerçekleşti. En az iptal ise 590 uçuş ile temmuzda kaydedildi.

Yurt içinde en fazla iptal edilen destinasyon İstanbul-İzmir olurken, en az iptal edilen destinasyon ise İzmir- Trabzon oldu.

Yurt dışı iptal edilen destinasyonlarda en fazla iptal İstanbul- Münih arasında yaşanırken, en az iptal edilen destinasyon İzmir- Paris oldu.

Değişiklik yapılan uçuşlarda temmuz ayı zirvede yer aldı. Temmuzda toplam 11 bin 540 uçuş iptali yaşandı. En az değişiklik yapılan ay ise toplam 2 bin 740 uçuş ile nisan ayı oldu.

Yurt içi değişiklik yapılan destinasyonlarda İstanbul- Muğla uçuşları zirvede yer alırken, en az değişiklik yapılan destinasyon İzmir- Mardin oldu.

Yurt dışı iptal edilen destinasyonlarda en çok değişiklik yapılan destinasyon İstanbul- Berlin olurken, en az değişiklik yapılan destinasyon Ankara- Lyon olarak kaydedildi.

Ayrıca, tarih değişikliği yüzde 67, rotasyon değişikliği yüzde 24 ve yolcu bilgileri değişikliği yüzde 9 oldu.