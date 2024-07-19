2023 Yılında Türkiye\'den Yurt Dışına Göç Edenlerde Yüzde 53 Artış

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 53 arttığını, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının ise yüzde 35,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,2'sini erkekler, yüzde 44,8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377'sini Türk vatandaşları, 423 bin 202'sini yabancı uyruklular oluşturdu. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,2'sini erkekler, yüzde 45,8'ini kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.

GELENLERİN YÜZDE 12,7'Sİ 20-24 YAŞ ARALIĞINDA

Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde; en fazla göç edenlerin yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 10,8 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 15-19 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu izledi.

EN FAZLA GÖÇ ALAN VE GÖÇ VEREN İL İSTANBUL

2023 yılında yüzde 29,2 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 9,5 ile Antalya, yüzde 6,5 ile Ankara, yüzde 4,9 ile Mersin ve yüzde 4,4 ile Bursa takip etti. Yurt dışına en fazla göç veren il de yüzde 36,4 ile yine İstanbul olurken; bunu yüzde 10 ile Antalya, yüzde 7,1 ile Ankara, yüzde 3,5 ile İzmir ve yüzde 2,6 ile Bursa izledi.

Türkiye'ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu yüzde 8,2 ile Azerbaycan, yüzde 7,3 ile Türkmenistan, yüzde 6,7 ile İran ve yüzde 5,9 ile Afganistan vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde de ilk sırayı yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları alırken; bunu yüzde 15,7 ile Irak, yüzde 8,3 ile Afganistan, yüzde 6,5 ile İran ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.