2024-2025 Eğitim Yılı Törenleri Başladı

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Bursa, Eskişehir, Çanakkale Kütahya ve Balıkesir'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılında 677 bin öğrencinin dersbaşı yapacağını söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılına yetişen 10 yeni okul ve 318 derslikle Bursa'da eğitimin daha güçlü ve daha donanımlı bir duruma geleceğini vurgulayan Alireisoğlu, "Okullarımızı canla başla hazırlayan okul yöneticilerimize, her zaman onların yanında olan okul aile birliklerimize ve öğrenci velilerimize, öğrencilerimizi okullarımızda eksilmeyen heyecanları ve ilgileriyle karşılayan öğretmenlerimize, okullarımızın hazırlanması sürecinde katkı sunan ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, protokol üyelerinin öğrencileri sınıflarında ziyaret etmesiyle sona erdi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ilk ders zilini çaldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Eskişehir

Tepebaşı Meserret İnel İlkokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de yapılan yeni okullarla birlikte eğitimin fiziki olarak daha iyi olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Eğitimin veliler, öğretmenler ve öğrencilerle bir bütün olduğunun altını çizen Aksoy, "Böyle bir koordinasyonu en üst seviyelere taşıdığımızda başarı da en üst seviyelere çıkacaktır. Bu bakımdan öğretmenlerin, okul yönetimlerimizin gayretli çalışmalarına velilerimizin de destekleri başarıyı daha üst noktaya taşıma bakımından önemli katkı sağlayacaktır. Eğitim öğretim devam ederken velilerimizin okul ve sınıf yönetimiyle diyalog içerisinde olmasını önemsiyor, onların sunacağı katkılarla eğitimdeki başarıyı daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Halk oyunları gösterisi akabinde sınıfları ziyaret eden Aksoy, okula yeni başlayan öğrencilere hediye verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Garnizon Komutanı Vekili Hava Korgeneral İsmail Üner, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Vekili Sercan Barutçu, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın katılımıyla Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Toraman, törende yaptığı konuşmada, bu eğitim-öğretim döneminde de daha önceki dönemlerde olduğu gibi çocukların yeni şeyler öğreneceğini, kendilerini geleceğe hazırlamak için gayret göstereceklerini belirtti.

Çanakkale'nin çok kıymetli bir öğretmen kadrosuna sahip olduğunu dile getiren Toraman, "Sevgili yavrularımızdan isteğimiz öğretmenlerini can kulağıyla dinlemeleri, onlardan azami ölçüde kendilerini geliştirmek için bilgilerini arttırmak için istifade etmeleri. Bu kıymetli öğretmenlerimizin çocuklarımıza aktaracakları bilgiler, onları geleceğe daha donanımlı olarak hazırlayacak." dedi.

Törende daha sonra 4'üncü sınıf öğrencileri, eğitime yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti.

Vali Toraman daha sonra Çanakkale Belediye Başkanvekili Nurcan Bingöl, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Orhan Öğrenci, Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk ile birlikte sınıfları gezerek, öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Kütahya

Zafertepe Mahallesi'ndeki Ümran Aygen İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'da eğitim-öğretimin sorunsuz devam etmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Eğitimin okul aile işbirliği içinde yürütülmesi gerektiğini dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Sadece öğrencilerimizi okula teslim ederek kendimizi geri çekemeyiz. Bugün toplumumuzu kemiren çok büyük hastalıklar söz konusudur. Bu çocuklarımızın geleceğini karartacak bu tür toplumsal hastalıklardan çocukları korumak için sadece öğretmenlerden fedakarlık beklemek haksızlık olur. Mutlaka ebeveynlerin, ailelerin çocuklarının yetiştirilmesi, emeğini biz göz ardı edemeyiz. Mutlaka bu konuda yük almaları gerekir."

Öğrencilerin şiir ve gösteriler yaptığı programda protokol üyeleri öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlara kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Balıkesir

Karesi ilçesine bağlı Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, "Gözlerinizdeki ışık, ülkemizin ve milletimizin geleceğine dair umutlarımızı yeşertmektedir. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Ülkemize ve milletimize faydalı birer fert olmanın peşinde sürdürdüğünüz hayat yolcuğunda sizlere Rabb'imden başarılar diliyorum." dedi.

Vali Ustaoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm öğretmenler, öğrenciler, veliler ve millet için hayırlı olmasını temenni ederek, başarılı ve verimli bir yıl geçirmelerini diledi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir katıldı.