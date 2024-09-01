2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Okullar Yarın Açılıyor

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(ANKARA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi ile ilkokul ve ortaokul birinci sınıflara başlayacak çocuklar için okullar yarın açılıyor. Yeni başlayan öğrencilere hafta boyunca uyum eğitimi verilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul ve ortaokul birinci sınıfa yeni başlayacak çocuklar için ise okullar yarın açılacak. Bu öğrenciler için 2-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak uyum programına ilişkin rehber yayınladı. Buna göre okul öncesi uyum programı kapsamında öğrencilere çeşitli etkinliklerle sınıf ortamı tanıtılacak, ailelere yönelik 'Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Süreci' sunumu gerçekleştirilecek. Öğrenciler uyum programı kapsamında öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışacak, sınıf kurallarını öğrenecek.

İlkokulda 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler de etkinliklerle okul hayatına başlayacak. Ailelere çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Program kapsamında "Vagondaki arkadaşlarım", "Arkadaşımı tanıyorum", "Bahçedeki çiçekler", "Kahkaha oyunu", "Okulunu keşfet" gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Uyum sürecinde ebeveynlerinden ayrılmakta güçlük çeken öğrenciler için uzmanlar, anne ve babaların sınıfta değil, okul bahçesinde beklemelerini, çocuklarıyla okulla ilgili sohbet etmelerini öneriyor.

Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak, 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024, yarıyıl tatili 20 Ocak-31 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili tarihi 31 Mart-4 Nisan 2025 olarak belirlendi.