2024 Çiftçiler İçin Kara Bir Yıl - Son Dakika
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2024 Çiftçiler İçin Kara Bir Yıl

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CHP'li Gürer, 2024'te çiftçilerin altın ve mazot karşısında büyük zararlar yaşadığını açıkladı.

29.12.2024 12:10
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin 2024 yılında geçen yıla göre mazot ve gram altın üzerinden yaşadığı zararı hesapladı. Gürer, "2024 yılı çiftçiler için kara bir yıl oldu. Bu nedenle üretici ürettiğinden para kazanamadı. İthalatçı, rantçı ve iktidar yanlısı bir kesimin sağladığı faydanın dışında tarım sorunlu hale geldi. 2 milyon 300 bin çiftçimiz için mutlu bir yıl geçmedi" dedi.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe 2024 yılının sorunlu bir yıl olduğunu söyledi. Gürer, ürün alım fiyatlarının açıklandığında altın ve mazot fiyatlarını baz alarak çiftçinin zararını açıkladı. Çiftçinin hem altın hem de mazot bazında alım gücünün düştüğüne işaret etti. Gürer, şunları kaydetti:

"2024 yılı çiftçiler için kara bir yıl oldu. Ürettiği ürüne düşük alım fiyatı verilmesi nedeniyle çiftçi kazanamadı. TÜİK verilerine göre tahıl üretiminde yüzde 7'lik bir düşüş olurken ve sebze üretiminde yüzde 6'lık bir artış öngörüldü ancak bu artış rafa yansımadı. Çünkü sebze fiyatları tarlada düşük olunca üreticinin elinde kaldı ama aracı raftaki ürün fiyatının düşmemesi için gidip bu ürünü almadı ve vatandaş sebzedeki artıştan fayda sağlayamadı.

Gram altın karşılaştırması...

Verilere baktığımızda 2023 yılına göre 2024 yılı daha olumsuz bir tablo ortaya çıkardı. 2023 yılında 10 ton buğday satan bir çiftçi, emeğinin karşılığında 61 gram altın alabiliyorken, 2024 yılında aynı miktar buğdaydan sadece 37 gram altın alabilir hale geldi. Bu, çiftçinin 24 gram altın kaybetmesi demek. Buğdayın bir yıl öncesine göre yüzde 12'lik fiyat artışı çiftçiye fayda değil zarar getirdi. Çünkü enflasyon yüzde 47'lerdeydi girdi maliyetleri yüzde 50'yi buldu ama buğdaya verilen artış yüzde 12'de kaldı.

Arpada yine bir yıl öncesine göre çiftçi altın üzerine kaybetti. Arpaya yüzde 3'lük artış verilmişti. 2023'te 10 ton arpa satan çiftçi, emeğinin karşılığında 52 gram altın alabilirken, 2024'te aynı miktar arpadan sadece 29 grama düştü. Kaybı 23 gram. Şeker pancarında yüzde 28'lik bir artış verilmişti. 100 ton şekerpancarı satan çiftçi, 2023'te 114 gram altın alabilirken, 2024'te bu miktar 82 gram oldu. 34 gramlık bir kayıp yaşandı. Yaş çayda da 2023 yılında 10 ton yaş çay satan üretici 85 gram altın alırken, 2024 yılında bu miktar 69 grama düştü. 16 gramlık kayıp yaşandı.

Mazot karşılaştırması...

2023 yılında 1 ton buğday satan bir çiftçi 404 litre mazot alabilirken, 2024 yılında bu miktar 229 litreye düştü. Kaybı 175 litre. 2023'te 1 ton arpa satıp 342 litre mazot alabilen çiftçi, 2024'te sadece 179 litre alabiliyor. Kaybı 163 litre. 2023 yılında 1 ton yaş çay satan üretici, 556 litre mazot alırken, 2024 yılında bu miktar 422 litreye düştü. Kaybı 134 litre.

2023 yılına göre geliri de vardı alımı düştü ve buradan sağladığı fayda da geriye geldi. Böyle olunca çiftçi için 2024 yılı refah düzeyini geriye düşüren bir yıl oldu. Şu anda Niğde'de patates depoda duruyor. Girdi maliyetine göre patatesini çiftçi satamadı, mağduriyet devam ediyor. Sebzedeyse tarladaki ürün işçilik ve nakliyeyi karşılamayacak kadar düşük fiyatta tüccar alınca tarlada kaldı. 2024 yılı çiftçiler için kara bir yıl oldu. Bu nedenle üretici ürettiğinden para kazanamadı. İthalatçı, rantçı ve iktidar yanlısı bir kesimin sağladığı faydanın dışında tarım sorunlu hale geldi. 2 milyon 300 bin çiftçimiz için mutlu bir yıl geçmedi."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Çiftçiler İçin Kara Bir Yıl - Son Dakika

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