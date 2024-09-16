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2024 IAA Transportation Fuarı Başladı

Almanya'da düzenlenen fuar, elektrikli araçlar ve inovasyonlarla sektörü buluşturdu.

16.09.2024 13:16
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Ticari araç ve lojistik sektörünün buluşma noktası olan 2024 IAA Transportation Fuarı, "basın özel günü" etkinliğiyle kapılarını açtı.

Almanya'nın Hannover kentinde iki yılda bir düzenlenen ve basına özel etkinlikle başlayan 2024 IAA Transportation Fuarı, yarından itibaren ziyaretçilere açık olacak.

Fuar yönetiminden alınan bilgiye göre, bu yılki fuara katılımcı sayısında önemli bir artış görüldü. 41 ülkeden 1650'den fazla katılımcıyla bu sayı, IAA Transportation 2022'den yüzde 20 daha fazla gerçekleşti.

Katılımın yüzde 73'lük rekor düzeyde uluslararası olmasının etkinliğe küresel çapta giderek artan ilginin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'den fuara 113 firma katılıyor

Türkiye, fuarda 113 firmayla temsil edilirken, uluslararası katılımcılar açısından ev sahibi Almanya'nın ardından Çin, Türkiye ve İtalya öne çıkan ülkeler oldu.

Uluslararası katılımın yüksek seviyesine ek olarak, bu yılki fuarda birçok yeni katılımcı yer alacak.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 26'sı fuarda ilk kez yer alırken, bu markalar arasında Semi Truck aracını sergileyen Tesla da bulunuyor.

"Hareket Halindeki İnsanlar ve Nesneler" sloganıyla düzenlenen bu yılki etkinlikte, 145'ten fazla dünya gösterimi ve çok sayıda yenilik yer alıyor.

Etkinlikte, özellikle elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve hidrojen teknolojileri dikkati çekiyor.

Türkiye'de üretilen VW Transporter'ın dünya gösterimi yapıldı

Ayrıca Ford Otosan tarafından Gölcük fabrikasında üretilen yeni Volkswagen Transporter'ın dünya tanıtımı da 2024 IAA Transportation Fuarı'nda gerçekleştirildi.

Öte yandan "Yılın Yıldızları" ödülleri kapsamında, "Uluslararası Yılın Kamyonu", "Uluslararası Yılın Otobüsü", "Uluslararası Yılın Vanı", "Uluslararası Yılın Treyleri" ve "Kamyon İnovasyon Ödülü" gibi sektör ödülleri de sahibini bulacak.

Fuar, 22 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Hannover, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 IAA Transportation Fuarı Başladı - Son Dakika

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