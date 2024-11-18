2024 Kafka İlk Kitap Ödülü Sahibi Belli Oldu

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Kafka Kitap tarafından verilen "Kafka İlk Kitap Ödülü"nün, 2024 yılı kazananı belirlendi.

Kafka Kitap'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yazarlar keşfedip Türk edebiyatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşmesi hedeflenen ödülün, Mahir Ünsal Eriş'in üstlendiği jürisinde Ayfer Tunç, Deniz Yüce Başarır, Latife Tekin ve Sema Kaygusuz yer aldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu bu yılki ödüle, "Kuzey Odanın Canavarları" adlı romanıyla Barış Selim Uzun değer görüldü.

Yazarın kitabının okurla buluşmaya hazır haliyle kendisine teslim edileceği ödül töreninin detayları, yakın zamanda açıklanacak.???????