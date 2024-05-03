2024 Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika
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2024 Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

2024 Nisan Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,18 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 seviyesine yükseldi. Alkollü içecekler ve tütün, artışın en yüksek olduğu ana grup oldu.

03.05.2024 10:26
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(ANKARA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,18 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 seviyesine yükseldi. 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,57 olarak gerçekleşti.

BİTTİ

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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